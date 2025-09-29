82.76% -1.2
сегодня 18:00
проиcшествия

Новосибирец отбуксировал «Газель» с парковки ради угона

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
Полицейские изъяли транспортное средство и вернули его владельцу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В Ленинском районе Новосибирска успешно раскрыта кража автомобиля. В начале августа текущего года в полицию обратился 33-летний житель города Оби, который сообщил о пропаже своей «Газели», припаркованной у дома на Толмачевском шоссе. Потерпевший оценил ущерб в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 28-летний уроженец Алтайского края. Как выяснили полицейские, в ночное время он использовал трос, чтобы отбуксировать «Газель» к одному из садовых участков в Коченевском районе. Задержанный планировал использовать похищенный автомобиль в личных целях.

Полицейские изъяли транспортное средство и вернули его владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Сиб.фм писал, что 22-летний парень с пистолетом угнал автомобиль у спящего таксиста в Новосибирске.

