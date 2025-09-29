Новосибирская армрестлерша Екатерина Никишева покинула шоу «Титаны» на ТНТ

Несмотря на неудачу, Екатерина положительно оценила свой опыт участия в проекте.

Вчера в эфире ТНТ вышел второй выпуск третьего сезона шоу «Титаны», в котором приняла участие чемпионка Европы и мира по армрестлингу Екатерина Никишева из Новосибирска Екатерина Никишева. К сожалению, испытания искусственного интеллекта оказались для спортсменки слишком сложными, и она покинула проект, сообщили Сиб.фм в пресс-службе телеканала.

В этом выпуске участники столкнулись с командным испытанием — удержанием веса, где им нужно было поднять автомобиль весом 3 тонны 220 килограммов с помощью металлических балок в течение 20 минут. Команды сформировали лучшие атлеты предыдущей недели, включая Алексея Бондаренко, Владислава Поляшова, Леонида Гатовского и Анжелику Тиманину.

К сожалению, команда Екатерины не справилась с заданием и отправилась на испытание на вылет, в котором спортсмены запрыгивали на тумбу. Высота для мужчин составляла 60 сантиметров, а для женщин — 50. Десять спортсменов, которые первыми прекратили упражнение, покинули шоу, включая Никишеву.

Несмотря на неудачу, Екатерина положительно оценила свой опыт участия в проекте:

«Это был колоссальный опыт. В шоу много невероятных людей, с которыми в обычной жизни я, возможно, бы никогда не встретилась. Судьба свела меня с ними, и это очень круто — это того стоит».

