Новосибирская мама королевской двойни стала победительницей «Леди Евразия-2025»

Главный титул всероссийского конкурса «Леди Евразия-2025» – «Достояние Евразии» – завоевала 43-летняя Галина Пинчук из Новосибирска. О том, что помогло победить ей на конкурсе, пишет VN.ru.

В юбилейном, десятом сезоне проекта Сибирский регион был представлен мамой 12-летних разнополых близнецов, так называемой «королевской двойни». За это время в этом празднике красоты, семейных ценностей и многообразия национальных культур приняли участие свыше 300 женщин из разных уголков России.

Галина Пинчук объяснила свое решение участвовать в конкурсе после восьмилетнего перерыва стремлением вспомнить о себе как о женщине и выйти за границы комфортной повседневности.

«Понимала, что увязла в работе, в быту Поэтому, если честно, я ехала, я готовилась, и я ехала побеждать», – добавила она.

Обладательница нового титула является региональным управляющим в сети пиццерий, кандидатом в мастера спорта по тхэквондо и обладательницей титула «Изящество Сибири». Её дети разделяют спортивные увлечения матери: дочь тренируется в фигурном катании, а сын занимается хоккеем.

Ранее Сиб.фм писал о жительнице Бердска, которая стала одной из пяти лучших на мировом конкурсе красоты в Сингапуре.