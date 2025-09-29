Новосибирский экс-депутат Иван Сидоренко вновь возглавил «Энергомонтаж»

Стало известно, что бывший депутат Заксобрания Иван Сидоренко стал гендиректором ООО «Энергомонтаж». Неделей ранее ему удалось освободиться от наказания по делу о мошенничестве с земельным участком. Вспоминаем само дело о высотках вместо торгового центра.

Высотки вместо ТЦ

История с якобы нецелевым использованием муниципальной земли в Калининском районе Новосибирска насчитывает свыше десятилетия. В 2013 году между мэрией и компанией «Новоторг-Сиб» был заключён договор аренды земельного участка на улице Краузе в микрорайоне «Родники». По условиям договора, на участке площадью около двух гектаров компания должна была построить торговый центр с подземной автостоянкой. Иван Сидоренко руководил не только «Новоторг-Сиб», но и являлся генеральным директором ООО «Энергомонтаж».

Черед два года «Новоторг-Сиб» обратился в муниципалитет с заявлением о покупке участка без проведения торгов. В обоснование права на покупку были предоставлены документы о том, что на участке построен торговый центр площадью 5,1 тысячи кв. м. Участок был продан компании как собственнику недвижимости по существенно заниженной цене – за 17,2 млн рублей, всего за 10,5% от его кадастровой стоимости. По версии следствия, это нанесло новосибирской мэрии ущерб в размере 65 млн рублей. Примечательно, что разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении несуществующего торгового центра ранее не выдавалось, однако специалистов муниципалитета данное обстоятельство не смутило.

Согласно материалам уголовного дела, лишь в 2019 году сотрудники мэрии решили осмотреть участок и выяснили, что объект недвижимости отсутствует, а на участке расположены «два свайных поля, между ними фундамент с бетонируемой поверхностью, складируются строительные материалы». В конечном итоге вместо торгового центра на улице Краузе были выстроены два 16-этажных дома: № 509 и № 510.

Последствия

В связи с указанными ваше событиями осенью 2022 года Иван Сидоренко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с земельным участком, разбирательство по которому длилось более двух лет. Адвокаты указывали на то, что заключения почерковедческих экспертиз по делу противоречат друг другу: экспертиза со стороны следствия утверждала, что подписи на документах принадлежат Ивану Сидоренко, а эксперты, предоставленные стороной защиты, исключали это.

Тем не менее, Центральный районный суд Новосибирска в мае текущего года признал Сидоренко виновным в преступлении и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком, а также обязал выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

Как сообщает сообщество судов общей юрисдикции НСО, в июле защита обжаловала приговор Сидоренко в вышестоящую инстанцию, а в сентябре Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда поставила точку в деле. Поскольку к этому времени срок давности привлечения к уголовной ответственности истёк, Сидоренко освободили от отбытия наказания, и он вернулся к должности гендиректора ООО «Энергомонтаж». При этом апелляционная инстанция обязала вернуть земельный участок его законному владельцу – новосибирской мэрии.

Похожие претензии правоохранители могли бы предъявить многим из участников строительного рынка. Схема, по которой компании номинально получают землю от мэрии ради одной цели, а фактически используют для другой, весьма распространена, так как позволяет девелоперам существенно оптимизировать экономику своих проектов. Строить на взятых в аренду участках одни объекты, затем сносить их и возводить на этом месте многоэтажные дома, жильё в которых можно продать гораздо дороже, очень выгодно.

Одной из причин подобного положения вещей является то, что в депутатском корпусе города и области застройщики являются одной из наиболее внушительных по своему влиянию сил, и пока какого-либо действенного выхода из этой ситуации не просматривается.

Что известно об «Энергомонтаже» и Сидоренко

ГК «Энергомонтаж», учредителями которой являются Владимир Каличенко (50%) и Елена Сидоренко (50%), была создана в августе 1992 года. Сегодня она входит в первую пятёрку крупнейших застройщиков Новосибирска по количеству введённого в эксплуатацию жилья – более миллиона квадратных метров. За время существования компания заключила 60 контрактов с государством на сумму 1,5 миллиарда рублей. На счету застройщика – микрорайон «Приозёрный», городская поликлиника № 29, две школы, пять детских садов, храм во имя Святого Апостола Андрея Первозванного, коммерческие и производственные объекты. Компания также является генеральным застройщиком ЖК «Родники». В группу компаний «Энергомонтаж» входит 15 предприятий: от завода КПДС – до торгового центра «Кристалл». В 2024 году выручка ГК составила 403 млн рублей (– 61%), чистая прибыль – 198 млн рублей (+ 459%).

Иван Сидоренко впервые пришёл во власть в марте 2010 года, когда он был избран в горсовет Новосибирска по избирательному округу № 13. На то время Сидоренко являлся техническим директором компании «Энергомонтаж», которую возглавлял его отец, депутат Заксобрания Леонид Сидоренко. С сентября 2012 года он становится гендиректором ООО «Энергомонтаж». Начиная с 2013 года последовательно избирается депутатом Заксобрания НСО трёх созывов по избирательному округу № 25. В Заксобрании Иван Сидоренко занимал должность заместителя председателя строительного комитета и входил в комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Кроме того, он был членом президиума регионального политсовета «Единой России» и секретарём Калининского районного отделения партии. На депутатских выборах в сентябре 2025 года Иван Сидоренко не выдвигался в качестве кандидата, однако в органах власти остаются члены его команды, одним из которых, в частности, является директор физкультурно-спортивного центра «Лидер» Алексей Казаков, избранный в горсовет Новосибирска.