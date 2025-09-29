Новосибирцев предупредили о росте цен после повышения НДС в 2026 году

Начиная с 2026 года в России может быть повышен налог на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 22%.

Эта мера поможет бюджету, но может ударить по карману людей, потому что бизнес, скорее всего, поднимет цены. Поступающие от увеличения налога средства планируется направить на финансирование обороны и национальной безопасности. Одновременно с этим правительство рассматривает отмену страховых льгот и снижение доходного порога для малого бизнеса.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что краткосрочная реакция цен на повышение НДС вероятна. Однако эффект будет временным и разовым, и может лишь немного замедлить снижение инфляционных ожиданий.

«Но, в отличие от роста дефицита [бюджета] как возможной альтернативы, через заимствования, он точно не может быть источником устойчивого инфляционного давления. Это самое главное», — цитирует Набиуллину РБК.

Она напомнила, что прошлое повышение НДС в 2019 году оказало минимальное воздействие на инфляцию – она выросла лишь на 0,6–0,7 п.п. В текущей ситуации, по словам Набиуллиной, также нет оснований для того, что бизнес переложит повышение налога на цены в полном объёме.

