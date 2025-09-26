Новосибирский юрист озвучила последствия подъема НДС до 22% для бизнеса

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская рассказала Сиб.фм, чего бизнесу и гражданам стоит ждать от предполагаемого повышения НДС до 22% в 2026 году. Приводим ее прогноз далее.

Бизнес столкнется с выбором: повышение цен, снижение прибыли или отказ от низкомаржинальной деятельности. Малый бизнес наиболее уязвим из-за необходимости авансовой уплаты налога и возможных проблем с ликвидностью. Ожидается рост цен на 0,7-1% и подорожание всех компонентов производства (сырье, транспорт, оборудование и т.д.).

Трудоёмкие отрасли (сервис, клининг, строительство, креатив) сильно пострадают из-за НДС на зарплаты и взносы, которые формируют цену и не компенсируются вычетом.

Эксперт рекомендует владельцам компаний в 2025 году провести стресс-тест маржинальности с учётом новой ставки НДС, обновить прайсы и договорные оговорки, пересмотреть ассортимент/форматы услуг и источники финансирования.

Коснется кризис и российские семьи.

«Сильнее всего это почувствуют семьи с невысокими доходами, потому что большую часть денег они тратят на повседневные покупки», – подчеркивает налоговый адвокат Юлия Золотовская.

Государство, в свою очередь, может смягчить эффект повышения НДС индексацией пенсий и соцвыплат, разовыми пособиями для уязвимых групп и сохранением/расширением списка товаров с НДС 10%. Однако полностью компенсировать подорожание не получится, так как НДС взимается широко и средний чек вырастет.

