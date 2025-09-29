Новосибирцев ждёт масштабная индексация зарплат с 1 октября

Сибирякам рассказали, как именно увеличатся зарплаты.

С 1 октября 2025 года произойдет корректировка заработной платы. В первую очередь это коснется военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, работников федеральных государственных органов и учреждений.



На какой процент увеличатся зарплаты?

С первого дня октября будет произведена индексация денежного довольствия военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, а также заработной платы некоторых категорий работников, финансируемых из бюджета. Размер индексации составит 7,6%.



Кому ожидать повышения зарплаты в октябре?



Индексация в первую очередь затронет служащих силовых ведомств и лиц, проходящих военную службу по контракту или призыву. Повышение коснется основных окладов по должностям и званиям.



Среди тех, чьи зарплаты вырастут с октября 2025 года на 7,6%:

1. военнослужащие, проходящие службу по призыву или контракту;

2. сотрудники МВД, имеющие специальные звания;

3. служащие Росгвардии;

4. сотрудники таможенных органов;

5. сотрудники федеральной противопожарной службы;

6. служащие учреждений и органов УИС;

7. сотрудники органов принудительного исполнения РФ.

В соответствии с распоряжением от 1 августа 2025 г. № 2071-р, повышение на 7,6% затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.



Военнослужащие и сотрудники ведомств получат зарплату с учетом повышения уже в ноябре. Ключевое условие для индексации – финансирование оплаты труда из федерального, а не регионального бюджета.