Новосибирцев ждёт масштабная индексация зарплат с 1 октября

Сибирякам рассказали, как именно увеличатся зарплаты.
С 1 октября 2025 года произойдет корректировка заработной платы. В первую очередь это коснется военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, работников федеральных государственных органов и учреждений.
На какой процент увеличатся зарплаты?
С первого дня октября будет произведена индексация денежного довольствия военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, а также заработной платы некоторых категорий работников, финансируемых из бюджета. Размер индексации составит 7,6%.
Кому ожидать повышения зарплаты в октябре?
Индексация в первую очередь затронет служащих силовых ведомств и лиц, проходящих военную службу по контракту или призыву. Повышение коснется основных окладов по должностям и званиям.
Среди тех, чьи зарплаты вырастут с октября 2025 года на 7,6%:
1. военнослужащие, проходящие службу по призыву или контракту;
2. сотрудники МВД, имеющие специальные звания;
3. служащие Росгвардии;
4. сотрудники таможенных органов;
5. сотрудники федеральной противопожарной службы;
6. служащие учреждений и органов УИС;
7. сотрудники органов принудительного исполнения РФ.
В соответствии с распоряжением от 1 августа 2025 г. № 2071-р, повышение на 7,6% затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Военнослужащие и сотрудники ведомств получат зарплату с учетом повышения уже в ноябре. Ключевое условие для индексации – финансирование оплаты труда из федерального, а не регионального бюджета.