Новые законы с 1 октября 2025: кредитные каникулы, повышение зарплат и пенсий

С 1 октября 2025 года в Российской Федерации вступают в силу значимые изменения в различных сферах, затрагивающие как частных лиц, так и предприятия. В фокусе внимания – цифровая валюта, реструктуризация кредитных обязательств, сфера таксомоторных перевозок, утилизационный сбор и многое другое. Рассмотрим ключевые нововведения.

Индексация доходов и пенсий: C 1 октября 2025 года заработные платы и пенсии будут скорректированы с учетом инфляции. Коррекция на 7,6% затронет сотрудников федеральных учреждений, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, гражданский персонал воинских частей, дипломатов и работников органов юстиции.

Кредитные каникулы: Малый и средний бизнес, а также самозанятые, смогут приостановить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев. Мера призвана поддержать предпринимателей, столкнувшихся со снижением доходов.

Цифровой рубль: стартует эксперимент по выплате пособий в цифровой форме. Жители Ставропольского края смогут получать выплаты семьям с детьми, беременным, малоимущим, инвалидам и пенсионерам в цифровых рублях.

Новые правила ФНС: для обращений в ФНС можно будет использовать личный кабинет налогоплательщика или платформу обратной связи на "Госуслугах".

Закон о такси: таксисты будут обязаны перейти на отечественные автомобили.

Утильсбор: автовладельцы с мощными машинами будут оплачивать утильсбор по увеличенной ставке.