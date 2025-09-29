Онколог назвал незаметные признаки рака легких

Первые симптомы рака легких могут маскироваться под обычную усталость, поэтому крайне важно не игнорировать изменения в самочувствии.

Об этом Pravda.ru рассказал хирург-онколог Александр Братик.

По его словам, на ранних стадиях болезнь может проявляться общей слабостью, сонливостью и быстрой утомляемостью. Такие признаки должны насторожить не только курильщиков, но и людей без вредных привычек.

Особое внимание, как подчеркнул врач, следует уделять своему состоянию молодым людям. Если в 20–30 лет человек постоянно чувствует вялость, а при физической нагрузке быстро появляется одышка и учащенное сердцебиение, это веский повод проверить легкие.

Рак часто протекает скрыто и выявляется случайно во время плановых обследований. В группе особого риска, помимо курильщиков, находятся работники вредных производств, вдыхающие пыль и аэрозоли. Врач настоятельно рекомендует всем проходить обследование легких (рентген или КТ) не реже одного раза в год.