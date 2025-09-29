Певец Юрий Лоза пожаловался на сокращение пенсии

Певец Юрий Лоза сообщил, что ему сократили пенсию, убрав московскую доплату из-за наличия дополнительного дохода от авторских прав.

В беседе с Общественной службой новостей артист посетовал, что теперь его ежемесячная выплата составляет всего 16 тысяч рублей.

По словам Лозы, по закону пенсионеры, имеющие дополнительный доход, лишаются столичной надбавки. Хотя денежные потери не являются для него колоссальными, это обстоятельство вынуждает его работать больше и чаще выступать на корпоративах.

Артист с иронией отметил, что прожить в Москве даже на прежнюю, более высокую пенсию (около 30-40 тысяч рублей) было бы невозможно. «Смеетесь, что ли? Как можно прожить на 30-40 тысяч в Москве? А теперь даже меньше — 16 тысяч. Если бы не мои выступления и интервью, а также корпоративы, то давно бы уже загнулся», — заявил Лоза.