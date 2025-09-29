82.76% -1.2
сегодня 16:06
культура

Певица Татьяна Буланова пообещала вернуться в рок

На волне новой популярности своих старых хитов среди молодежи певица Татьяна Буланова заявила о готовности к творческим экспериментам и возможном возвращении к рок-музыке.

Как сообщила артистка Общественной службе новостей, ей не хватает экспериментов, и она всерьез рассматривает работу над композициями в рокерской тематике.

У певицы уже есть песня в стиле рок «Ветер пел», которой она очень гордится, однако пока не решается представить ее широкой публике из-за опасений, как ее воспримет молодая аудитория.

Буланова также рассказала, что работа над новым альбомом уже ведется, но это длительный процесс, который может занять несколько месяцев. Она выразила надежду, что поклонники смогут услышать ее новые песни в течение ближайшего года. При этом звезда подчеркнула, что спокойно относится к возможной критике, так как понимает, что слава — явление непостоянное.

0
Валерия Ким
