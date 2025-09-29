Пожар случился на кухне ресторана «Горыныч» в Новосибирске

Утром 29 сентября пожарные машины были замечены у ресторана «Горыныч», расположенный на улице Кирова в Новосибирске.

Как сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black», причиной вызова послужило возгорание на кухне заведения. По предварительным данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, происшествие ограничилось подгоранием продуктов без последующего горения.

Отметим, что ресторан «Горыныч» является одним из популярных городских заведений.

