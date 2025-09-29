82.76% -1.2
сегодня 10:17
проиcшествия

Пожар случился на кухне ресторана «Горыныч» в Новосибирске

Фото: АСТ-54
Утром 29 сентября пожарные машины были замечены у ресторана «Горыныч», расположенный на улице Кирова в Новосибирске.

Как сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black», причиной вызова послужило возгорание на кухне заведения. По предварительным данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, происшествие ограничилось подгоранием продуктов без последующего горения.

Отметим, что ресторан «Горыныч» является одним из популярных городских заведений.

Ранее Сиб.фм сообщал о пожаре Барабинске, который уничтожил частный дом и скотину.

Наталья Шлюшинская
журналист

