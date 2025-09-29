82.76% -1.2
сегодня 16:25
проиcшествия

Продавцам смертельного самогона грозит 10 лет тюрьмы

Сиб.фм
Продавцам суррогатного алкоголя, от которого в Ленинградской области погибли 19 человек, грозит до 10 лет лишения свободы.

Как пояснил Общественной службе новостей юрист Александр Хаминский, их действия могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Напомним, в городе Сланцы произошло массовое отравление самогоном с содержанием метанола. По подозрению в распространении смертельного напитка были задержаны 60-летняя воспитательница детсада и 78-летний мужчина.

По словам юриста, изначально дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (до 4 лет лишения свободы). Однако, если следствие докажет, что обвиняемые заведомо знали об использовании метилового спирта, их действия могут быть переквалифицированы по более тяжкой статье (234.2 УК РФ). В этом случае им будет грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Валерия Ким
Журналист

