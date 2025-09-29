Прохор Шаляпин рассказал, на какую пенсию рассчитывает

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не надеется на государственную пенсию и активно работает, чтобы обеспечить себе будущее.

В беседе с Общественной службой новостей артист признался, что «вертится как белка в колесе», выступая на корпоративах, концертах и частных вечеринках.

По собственным подсчетам, за свой сценический стаж Шаляпин может рассчитывать на пенсию в размере не более 17-20 тысяч рублей. Однако он предположил, что если его наградят какими-либо званиями и регалиями, выплата может вырасти до 40 тысяч рублей.

При этом артист подчеркнул, что до пенсии ему еще далеко, и он не планирует завершать свою карьеру в ближайшее время. По его словам, он давно понял, что нужно рассчитывать только на себя, а не на помощь от государства.