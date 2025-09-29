Психолог объяснила, почему люди используют мат

Привычка использовать нецензурную лексику имеет две основные причины: особенности воспитания и высокий уровень стресса.

Об этом Pravda.ru рассказала психолог Ирина Бенетт.

По ее словам, если человек вырос в среде, где мат был нормой, эта форма речи закрепляется как привычка. Второй мощный фактор — стресс. В неблагоприятные периоды нецензурная лексика становится для многих доступным способом снять эмоциональное напряжение.

«Это можно сравнить с криком. Только здесь человек не повышает голос, а выражает стресс словами. Это работает как краткосрочная разрядка», — пояснила эксперт.

При этом она отметила, что в воспитании детей личный пример родителей работает гораздо эффективнее прямых запретов. Если в семье мат категорически неприемлем, ребенок не сделает его частью своей речи, так как дети в первую очередь копируют поведение взрослых.