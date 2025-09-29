82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 20:57
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 20:57
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 18:38
общество

Психолог раскрыла секрет мотивации для спорта осенью

Минспорта Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

С наступлением холодов желание заниматься спортом у многих пропадает.

Как вернуть мотивацию к тренировкам, Pravda.ru рассказала психофизиолог Татьяна Пушкарева.

По ее словам, ключ к дисциплине — в осознании глубинных причин, ради которых человек тренируется. Спорт — это не только про красивую фигуру, но и про здоровье, иммунитет и долгосрочное качество жизни. «Регулярные занятия — это инвестиция в себя», — подчеркивает эксперт.

Во время тренировок вырабатываются гормоны, которые поддерживают эмоциональное равновесие и снижают уровень стресса. В зрелом возрасте физическая активность снижает риск когнитивных нарушений, например, болезни Альцгеймера. Кроме того, спорт положительно влияет на уверенность в себе и либидо.

Эксперт призывает не использовать плохую погоду как оправдание. Занимаясь спортом даже в холод и дождь, человек доказывает себе, что способен управлять своей жизнью и поддерживать внутренние ресурсы. Именно в этом, по мнению психолога, и заключается настоящая мотивация.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.