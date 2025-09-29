Психолог раскрыла секрет мотивации для спорта осенью

С наступлением холодов желание заниматься спортом у многих пропадает.

Как вернуть мотивацию к тренировкам, Pravda.ru рассказала психофизиолог Татьяна Пушкарева.

По ее словам, ключ к дисциплине — в осознании глубинных причин, ради которых человек тренируется. Спорт — это не только про красивую фигуру, но и про здоровье, иммунитет и долгосрочное качество жизни. «Регулярные занятия — это инвестиция в себя», — подчеркивает эксперт.

Во время тренировок вырабатываются гормоны, которые поддерживают эмоциональное равновесие и снижают уровень стресса. В зрелом возрасте физическая активность снижает риск когнитивных нарушений, например, болезни Альцгеймера. Кроме того, спорт положительно влияет на уверенность в себе и либидо.

Эксперт призывает не использовать плохую погоду как оправдание. Занимаясь спортом даже в холод и дождь, человек доказывает себе, что способен управлять своей жизнью и поддерживать внутренние ресурсы. Именно в этом, по мнению психолога, и заключается настоящая мотивация.