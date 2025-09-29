Россияне назвали лучший возраст для покупки квартиры

Большинство россиян (41%) считают идеальным возрастом для покупки первой квартиры период с 25 до 34 лет.

Таковы результаты опроса, проведенного «МТС AdTech», о котором сообщает Газета.ru.

Каждый четвертый респондент приобрел недвижимость в возрасте от 35 до 44 лет, а каждый пятый — до 25 лет. Покупка жилья в более зрелом возрасте (после 45 лет) оказалась менее распространенной.

Опрос также показал, что каждый второй россиянин верит в быструю окупаемость вложений в недвижимость: треть опрошенных ожидает эффекта уже через восемь лет.

Эксперты отмечают, что снижение ключевой ставки и продление семейной ипотеки стимулируют интерес граждан к инвестициям в жилье. При этом 80% россиян выражают желание повышать свою финансовую грамотность, что делает их более осознанными инвесторами.