«Сибирь» обыграла «Текстильщик» и вышла на 2-е место

Воскресный матч LEON-Второй лиги А между «Сибирью» и ивановским «Текстильщиком» собрал на трибунах более двух тысяч зрителей. В тёплом крытом манеже «Заря» футбольные болельщики и сами игроки оказались защищены от резкого похолодания, так что команды смогли продемонстрировать зрелищный футбол, а зрители получили настоящее удовольствие от просмотра игры.

В составах обеих команд на поле вышло немало футболистов, которые раньше выступали за соперников. В частности, за «Текстильщик» сыграли новосибирец Владимир Азаров, любимец наших фанатов Владислав Тюрин и лучший бомбардир «Сибири» в весенней части прошлого сезона Евгений Татаринов. А в «Сибири» теперь играют лучший бомбардир «Текстильщика» Алексей Скворцов и экс-капитан ивановской команды, защитник Александр Елисеев, который и открыл счёт во вчерашней игре, забив красивый гол на 34-й минуте. На перерыв соперники могли уйти и при равном счёте, но удар Евгения Татаринова перед самым перерывом приняла на себя перекладина.

Во втором тайме гости могли отыграться, но вратарь «Сибири» Пётр Косаревский отразил пенальти, который исполнил тот самый Владимир Азаров. Окрылённые подвигом своего вратаря новосибирцы пошли вперёд и вскоре забили второй мяч – его автором стал молодой нападающий Алексей Яковлев.

«Сибирь» победила со счётом 2:0, а все её ближайшие конкуренты проиграли, благодаря чему новосибирцы поднялись на 2-ю строчку в группе «Золото» и сократили отставание от лидирующего «Машука-КМВ» до двух очков.