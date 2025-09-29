82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 16:28
пробки
5/10
погода
+0.4°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 16:28
пробки
5/10
погода
+0.4°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 12:55
общество

«Сибирь» обыграла «Текстильщик» и вышла на 2-е место

Фото ФК «Сибирь»
Подпишитесь на Telegram-канал

Воскресный матч LEON-Второй лиги А между «Сибирью» и ивановским «Текстильщиком» собрал на трибунах более двух тысяч зрителей. В тёплом крытом манеже «Заря» футбольные болельщики и сами игроки оказались защищены от резкого похолодания, так что команды смогли продемонстрировать зрелищный футбол, а зрители получили настоящее удовольствие от просмотра игры.

Фото «Сибирь» обыграла «Текстильщик» и вышла на 2-е место 2

В составах обеих команд на поле вышло немало футболистов, которые раньше выступали за соперников. В частности, за «Текстильщик» сыграли новосибирец Владимир Азаров, любимец наших фанатов Владислав Тюрин и лучший бомбардир «Сибири» в весенней части прошлого сезона Евгений Татаринов. А в «Сибири» теперь играют лучший бомбардир «Текстильщика» Алексей Скворцов и экс-капитан ивановской команды, защитник Александр Елисеев, который и открыл счёт во вчерашней игре, забив красивый гол на 34-й минуте. На перерыв соперники могли уйти и при равном счёте, но удар Евгения Татаринова перед самым перерывом приняла на себя перекладина.

Фото «Сибирь» обыграла «Текстильщик» и вышла на 2-е место 3

Во втором тайме гости могли отыграться, но вратарь «Сибири» Пётр Косаревский отразил пенальти, который исполнил тот самый Владимир Азаров. Окрылённые подвигом своего вратаря новосибирцы пошли вперёд и вскоре забили второй мяч – его автором стал молодой нападающий Алексей Яковлев.

Фото «Сибирь» обыграла «Текстильщик» и вышла на 2-е место 4

«Сибирь» победила со счётом 2:0, а все её ближайшие конкуренты проиграли, благодаря чему новосибирцы поднялись на 2-ю строчку в группе «Золото» и сократили отставание от лидирующего «Машука-КМВ» до двух очков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.