Стало известно, за что россияне платят детям деньги

Родители в России стали платить своим детям за помощь и достижения почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на опрос «Выберу.ру», чаще всего деньги дети получают за хорошие оценки в школе — так поступают 32% родителей.

На втором месте по популярности — оплата за помощь по дому (28%). Также родители материально поощряют спортивные и творческие успехи (18%) и хорошее поведение (9%).

Средняя «зарплата» ребенка зависит от возраста: младшеклассники получают около 1 тыс. рублей в месяц, дети 11-14 лет — 1,8 тыс. рублей, а старшеклассники — 3,5 тыс. рублей.

Дороже всего родители оценивают победы в конкурсах (в среднем 3 тыс. рублей) и уход за животными (2,7 тыс. рублей). Меньше всего детям платят за мытье посуды и полов (1,2 тыс. рублей), так как считают это их прямой обязанностью. Самыми щедрыми оказались родители в возрасте 30-40 лет и представители IT-сферы.