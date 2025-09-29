82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 13:54
пробки
5/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 13:54
пробки
5/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 12:45
общество

Цены на молоко в Новосибирске выросли на 36%

Фото: unsplash.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В августе 2025 года цена достигла 103,86 рублей.

За два года в Новосибирске значительно увеличились цены на молоко. Литр питьевого цельного пастеризованного молока с жирностью 2,5-3,2% подорожал на 36,03%: если в августе 2023 года он стоил 76,35 рублей, то в августе 2025 года цена достигла 103,86 рублей.

Также наблюдается рост цен на молоко с жирностью более 3,2%. В августе 2023 года литр такого молока стоил 92,74 рубля, а в августе 2025 года — 111,14 рубля, что составляет прирост в 19,84%. Данные предоставлены Новосибирскстатом.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске цена ингредиентов для борща упала до 191 рубля.

#Новосибирская область #цены
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.