Цены на молоко в Новосибирске выросли на 36%

За два года в Новосибирске значительно увеличились цены на молоко. Литр питьевого цельного пастеризованного молока с жирностью 2,5-3,2% подорожал на 36,03%: если в августе 2023 года он стоил 76,35 рублей, то в августе 2025 года цена достигла 103,86 рублей.

Также наблюдается рост цен на молоко с жирностью более 3,2%. В августе 2023 года литр такого молока стоил 92,74 рубля, а в августе 2025 года — 111,14 рубля, что составляет прирост в 19,84%. Данные предоставлены Новосибирскстатом.

