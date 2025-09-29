Ученые приблизились к разгадке тайны турбулентности

Американские ученые совершили прорыв в понимании турбулентности, создав наиболее совершенную на сегодняшний день математическую модель этого сложного явления.

Как сообщает Pravda.ru, разработка может сделать авиаперелеты более безопасными и комфортными.

Турбулентность, которую нобелевский лауреат Ричард Фейнман называл «самой важной нерешенной проблемой классической физики», возникает из-за множества быстро меняющихся переменных: температуры, давления и ветра. Новая модель, разработанная под руководством доктора Бьорна Бирнира, позволит инженерам лучше конструировать самолеты, а синоптикам — давать более точные прогнозы погоды для пилотов.

Чем детальнее модель и чем больше факторов она учитывает, тем точнее будет прогноз для экипажа, что позволит избегать опасных зон или быть к ним готовыми. Это напрямую повлияет на безопасность и комфорт пассажиров во время полета.