82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 20:57
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 20:57
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 18:33
наука

Ученые приблизились к разгадке тайны турбулентности

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Американские ученые совершили прорыв в понимании турбулентности, создав наиболее совершенную на сегодняшний день математическую модель этого сложного явления.

Как сообщает Pravda.ru, разработка может сделать авиаперелеты более безопасными и комфортными.

Турбулентность, которую нобелевский лауреат Ричард Фейнман называл «самой важной нерешенной проблемой классической физики», возникает из-за множества быстро меняющихся переменных: температуры, давления и ветра. Новая модель, разработанная под руководством доктора Бьорна Бирнира, позволит инженерам лучше конструировать самолеты, а синоптикам — давать более точные прогнозы погоды для пилотов.

Чем детальнее модель и чем больше факторов она учитывает, тем точнее будет прогноз для экипажа, что позволит избегать опасных зон или быть к ним готовыми. Это напрямую повлияет на безопасность и комфорт пассажиров во время полета.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.