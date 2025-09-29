82.76% -1.2
сегодня 18:46
общество

Ученые связали газировку с риском депрессии

Регулярное употребление газировки не только повышает риск ожирения и диабета, но и может увеличивать вероятность развития депрессии, особенно у женщин.

Как сообщает Pravda.ru, к такому выводу пришли немецкие ученые.

Исследование показало, что сладкие газированные напитки увеличивают количество кишечных бактерий типа Eggerthella, которые связаны с ухудшением психического здоровья. Сахар в газировке наносит вред микробиому: число полезных бактерий снижается, а количество микроорганизмов, вызывающих воспаление, наоборот, растет.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 900 человек и обнаружили четкую связь между потреблением газировки, ростом числа бактерий Eggerthella и усилением симптомов депрессии у женщин. У мужчин такой выраженной связи выявлено не было. Это еще раз подтверждает важность правильного питания для поддержания не только физического, но и психического здоровья.

Валерия Ким
Журналист

