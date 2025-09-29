В АСТ объяснили появление японских авторов из России

Издательство АСТ прокомментировало обвинения читателей в «подделке японских авторов», заявив, что использование российскими писателями японских псевдонимов является старинным литературным приемом, а не обманом.

Как пояснили Газете.ru в пресс-службе издательства, авторы научно-популярных книг о Японии использовали псевдонимы для создания аутентичной атмосферы и установления более тесной связи с читателем. «Литературная мистификация — это устоявшаяся и признанная практика, имеющая долгую традицию», — заявили в АСТ.

В издательстве подчеркнули, что выпущенные книги не являются академическими трудами, а их цель — увлечь читателя и поделиться знаниями в доступной форме. При этом авторы предельно внимательно относятся к фактам.

Скандал разгорелся после того, как в сети появилась информация, что как минимум пять книг о Японии, включая те, где в предисловии указано «эта книга написана японцем», на самом деле созданы российскими копирайтерами. Критики считают такой подход «плевком в лицо читателям».