82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 18:50
пробки
8/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 18:50
пробки
8/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 16:51
общество

В АСТ объяснили появление японских авторов из России

BFM.Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

Издательство АСТ прокомментировало обвинения читателей в «подделке японских авторов», заявив, что использование российскими писателями японских псевдонимов является старинным литературным приемом, а не обманом.

Как пояснили Газете.ru в пресс-службе издательства, авторы научно-популярных книг о Японии использовали псевдонимы для создания аутентичной атмосферы и установления более тесной связи с читателем. «Литературная мистификация — это устоявшаяся и признанная практика, имеющая долгую традицию», — заявили в АСТ.

В издательстве подчеркнули, что выпущенные книги не являются академическими трудами, а их цель — увлечь читателя и поделиться знаниями в доступной форме. При этом авторы предельно внимательно относятся к фактам.

Скандал разгорелся после того, как в сети появилась информация, что как минимум пять книг о Японии, включая те, где в предисловии указано «эта книга написана японцем», на самом деле созданы российскими копирайтерами. Критики считают такой подход «плевком в лицо читателям».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.