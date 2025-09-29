В Новосибирске 68-летний мужчина упал с крутого берега и погиб

Тело мужчины передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

В Новосибирске 28 сентября 2025 года в районе Водозабора, у лодочной базы «Маяк», произошёл несчастный случай.

Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), 68-летний мужчина сорвался с крутого берега, упал в воду и ударился головой о камень. Полученная травма привела к захлебыванию. Несмотря на усилия спасателей, спасти сибиряка не удалось.

Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место и извлекли тело погибшего из труднодоступного участка с помощью санитарных носилок. Тело мужчины передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Сиб.фм писал, что 27-летний новосибирец утонул в селе Увальское.