В Новосибирске обнародованы данные, кого заберут в армию во время призыва с 1 октября

Особое внимание было уделено категориям, которые так или иначе связаны с военным делом.

Как пройдёт осенний призыв в Новосибирске? В материале Сиб.фм.



Согласно официальным данным, осенний призыв коснется граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от военной службы. Особое внимание было уделено следующим категориям:



1. Выпускникам высших и средних профессиональных учебных заведений: Молодые люди, окончившие обучение в текущем году, будут призываться в армию на общих основаниях, если не поступили в аспирантуру или не имеют иных законных оснований для отсрочки.

2. Гражданам, прошедшим обучение в военно-учебных центрах (ВУЦ) при гражданских вузах:

Выпускники ВУЦ, успешно завершившие программы подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса, будут призываться на военную службу в соответствии с полученной военно-учетной специальностью.

3. Гражданам, ранее получившим отсрочку по учебе:

Молодые люди, ранее пользовавшиеся отсрочкой от призыва для получения образования и не продолжившие обучение, подлежат призыву на общих основаниях.



Для того, чтобы быть призванным на военную службу, гражданин должен соответствовать нескольким ключевым критериям.

Во-первых, это возраст – от 18 до 30 лет на момент начала призыва. Во-вторых, отсутствие законных оснований для отсрочки или освобождения от военной службы, таких как:



1. Состояние здоровья, признанное военно-врачебной комиссией не позволяющим нести военную службу.

2. Надлежащий уход за близким родственником, нуждающимся в посторонней помощи.

3. Наличие двух и более детей.

4. Обучение на очном отделении образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию.

В этом году особое внимание будет уделено медицинскому освидетельствованию призывников. В связи с выявленными случаями уклонения от военной службы путем предоставления поддельных медицинских справок, процедура медицинского обследования будет усилена. Будут задействованы дополнительные медицинские специалисты и применяться современные методы диагностики для выявления скрытых заболеваний. Также планируется более тщательная проверка медицинских документов, предоставляемых призывниками.



Уклонение от призыва на военную службу является административным и уголовным правонарушением. В случае неявки по повестке без уважительной причины гражданин может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа. За систематическое уклонение от призыва предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.