В Новосибирске опубликованы новые запреты ГИБДД с 1 октября-2025

Какие изменения ждут российских водителей в октябре 2025 года – в материале Сиб.фм.

Уведомления о транспортном налоге

Владельцы транспортных средств в России уже начали получать массовую рассылку уведомлений, касающихся уплаты транспортного налога за предыдущий, 2024 год. Согласно законодательным требованиям, такие уведомления должны быть отправлены не позднее, чем за месяц до наступления даты оплаты налога. В 2025 году крайний срок для внесения налогового платежа установлен на 1 декабря, следовательно, все налоговые извещения должны быть доставлены адресатам до завершения октября 2025 года.



Временный запрет на экспорт бензина



Правительством введен новый временный запрет на экспорт бензина автомобильного назначения (согласно Постановлению Правительства РФ № 1294 от 27 августа 2025 года).



В октябре (с 1 по 31 число) для производителей бензина данные экспортные ограничения будут сняты.



Вероятно, правительство исходит из предположения, что сезонное снижение спроса произойдет к октябрю, и поэтому достаточно будет частичного запрета на экспорт, затрагивающего только компании-перекупщики.



Камеры для контроля ОСАГО



Ранее Сиб.фм уже сообщал о том, что в России в течение нескольких лет предпринимаются попытки внедрения системы камер, предназначенных для выявления водителей, не имеющих действующего полиса ОСАГО. До настоящего момента рассматривался лишь экспериментальный формат, предполагающий отправку предупреждений через портал Госуслуг вместо штрафных санкций. Однако, по всей видимости, от экспериментального подхода решено отказаться, и камеры сразу же начнут выписывать штрафы за отсутствие страховки, без предварительных уведомлений. Реализация этой инициативы планируется уже этой осенью.



Основанием для этого служит опубликованный 21 мая 2025 года на сайте Кремля перечень поручений Президента Российской Федерации, сформированный по итогам апрельского заседания президиума Госсовета РФ. В пункте номер 6 Президент непосредственно поручает ввести в действие камеры для фиксации фактов управления транспортным средством без действующего полиса ОСАГО.



Согласно тексту поручения, "Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Госсовета по направлениям «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система» и исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 КоАП РФ, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи".

Ответственность за его реализацию возложена на премьер-министра Мишустина М.В., главу МВД Колокольцева В.А., главу Банка России Набиуллину Э.С., главу Республики Татарстан Минниханова Р.Н, главу Бурятии Цыденова А.С., а также на других высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.



Таким образом, для реализации президентского поручения ввод в эксплуатацию комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, выявляющих отсутствие полиса страхования автогражданской ответственности, должен быть осуществлен до наступления 1 ноября 2025 года, то есть до конца октября 2025 года.