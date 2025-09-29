82.76% -1.2
сегодня 10:42
общество

В Новосибирске страховая компания через суд взыскала почти 100 тысяч рублей с виновника ДТП

Фото: Сиб. фм
Суд удовлетворил иск страховой компании «Астро-Волга» о взыскании 98 600 рублей с водителя, виновного в ДТП виновным в дорожно-транспортном происшествии. Иск был подан в порядке регресса, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Основанием для взыскания средств послужило то, что на момент ДТП водитель не был вписан в полис ОСАГО как лицо, допущенное к управлению автомобилем. В связи с этим у страховщика, выплатившего возмещение потерпевшему, возникло право требовать эту сумму с того, кто причинил вреда.

В удовлетворении исковых требований к собственнику автомобиля суд отказал, не найдя для этого оснований. Решение суда на данный момент ещё не вступило в законную силу.

Наталья Шлюшинская
журналист

