82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:04
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:04
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 08:29
общество

В Новосибирске ударили заморозки -1 градус

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Ночью 29 сентября в Новосибирске ударили заморозки. Даже утром температура была всего -1 градус.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днём сильного потепления ждать не стоит. К трём часам дня столбики термометров поднимутся только до +3 градусов. При этом по ощущениям будет лишь -1.

В ночь на 30 сентября, температура воздуха в Новосибирске будет в пределах от -2 до -4. Днём ожидается небольшое повышение – до +6 градусов.

Ранее Сиб.фм публиковал фото первого снега, который прошёл в Новосибирске накануне 28 сентября.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.