В Новосибирске ударили заморозки -1 градус

Ночью 29 сентября в Новосибирске ударили заморозки. Даже утром температура была всего -1 градус.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днём сильного потепления ждать не стоит. К трём часам дня столбики термометров поднимутся только до +3 градусов. При этом по ощущениям будет лишь -1.

В ночь на 30 сентября, температура воздуха в Новосибирске будет в пределах от -2 до -4. Днём ожидается небольшое повышение – до +6 градусов.

