сегодня
29 сентября, 18:50
сегодня 16:44
экономика

В Совфеде назвали сроки перехода на цифровые зарплаты

Массовое получение зарплаты в цифровых рублях в России может стать реальностью уже в 2026 году, однако на начальном этапе его масштабы будут ограниченными.

Такой прогноз в беседе с Газетой.ru дала сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, первыми зарплату в новом формате начнут получать работники бюджетной сферы — госслужащие и получатели социальных пособий. Распространение на частный сектор будет зависеть от развития технологий и уровня доверия граждан. Сейчас, по данным сенатора, лишь 8% россиян готовы к такому переходу.

Среди преимуществ цифрового рубля Епифанова назвала скорость и прозрачность переводов, а также снижение коррупционных рисков. Однако есть и минусы: отсутствие процентов на остаток, возможные технические сбои и повышение контроля государства над расходами граждан. По мнению сенатора, цифровая зарплата станет удобным инструментом, но полностью заменит традиционные способы оплаты только с ростом цифровой грамотности населения.

Валерия Ким
Журналист

