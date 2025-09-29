Врач раскрыла опасность подавления чихания

Попытка подавить чихание, кажущаяся жестом вежливости, на самом деле может нанести серьезный вред здоровью.

Как рассказала Газете.ru врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк, чихание — это мощный защитный рефлекс, при котором воздух вырывается из организма со скоростью урагана.

Если зажать рот и нос, огромное давление перенаправляется на соседние структуры: уши, глаза и сосуды. Это может привести к повреждению барабанной перепонки, забросу инфекции в среднее ухо, головной боли и разрыву мелких сосудов.

Офтальмологи часто сталкиваются с последствиями сдержанного чихания — субконъюнктивальным кровоизлиянием, когда на белке глаза появляется ярко-красное пятно. Хотя это чаще всего не опасно для зрения, в редких случаях скачок давления может вызвать кровоизлияние в сетчатку, что требует серьезного лечения.

Врач подчеркивает: чихание — это способ организма избавиться от пыли, аллергенов и микробов. Если нужно быть сдержанным, лучше прикрыть рот и нос платком или локтем, но ни в коем случае не «запирать» поток воздуха внутри.