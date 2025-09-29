Второй фемтолазер LDV введен в работу в МНТК-Новосибирск

В распоряжение хирургов Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова поступила вторая суперсовременная многофункциональная фемтолазерная система Ziemer Femto LDV Z8 для проведения высокотехнологичных офтальмологических операций.

Установка Femto LDV Z8 относится к новейшему поколению лазерных систем для офтальмохирургии. С её использованием проводится фемтосопровождение хирургии катаракты, кератопластика, лазерная коррекция зрения по «безлоскутной» технологии CLEAR. Система компактна и может оперативно перемещаться от одного операционного стола к другому. В операционном блоке Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова может проходить до 12 операций одновременно, поэтому ключевые преимущества фемтолазера LDV Z8 – универсальность и мобильность – здесь особенно важны.

Хирурги МНТК-Новосибирск имеют большой опыт работы с лазерной системой Femto LDV Z8: первая такая установка используется в филиале с 2021 года. Пополнение парка медицинской техники ещё одной новейшей фемтолазерной установкой позволит дополнительно увеличить объемы оказания высокотехнологичной офтальмологической помощи населению, в частности за счет роста числа наиболее востребованных операций по факоэмульсификации катаракты и применения самых передовых технологий рефракционной хирургии.

Реклама ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России ИНН 7713059497 Erid:2W5zFHAtAn4