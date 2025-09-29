Выплаты с 1 октября: кто получит дополнительные средства от государства

С 1 октября 2025 года в России запланировано несколько выплат, в том числе и для пенсионеров.

Военным пенсионерам увеличат пенсионные выплаты. Размер повышения составит 7,6%. Перерасчет коснется экс-военнослужащих и сотрудников различных ведомств, таких как министерство обороны, Росгвардия, МВД, МЧС, Служба внешней разведки, Следственный комитет, Государственная противопожарная служба, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФСКН и ФТС.

Также произойдет увеличение пенсионных выплат для пожилых граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. В качестве примера, пенсия в размере 40 000 рублей будет увеличена до 50 221,70 рубля с 1 октября. Эта сумма включает в себя фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 8907,70 рублей, а также надбавку за уход, составляющую 1314 рубля.

Ко Дню пожилого человека пенсионерам могут быть начислены дополнительные выплаты. Решение о предоставлении этих доплат принимается ежегодно региональными властями. Информацию о наличии таких доплат в конкретном регионе можно получить в местной администрации или в органах социальной защиты населения.

В дополнение к этому, с 1 октября некоторые пенсионеры смогут получать свою пенсию в цифровой валюте. На данный момент это является пилотным проектом для тех, кто захочет принять в нем участие, и большинство пенсионеров это не затронет.