82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 07:58
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 07:58
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 04:30
общество

Заморозки –4 градуса и снегопад ударят в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

МЧС предупреждает новосибирцев о мокром снеге и заморозках уже 29 сентября.

По информации регионального управления МЧС России, в начале текущей недели прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега при незначительном северном ветре. В связи с ожидаемым похолоданием повышается вероятность возникновения возгораний в жилых домах и дачных кооперативах.

По прогнозам, 29 сентября на Новосибирскую область окажет воздействие холодный фронт, сформировавшийся в результате перемещения циклона в районы Красноярского края. Это приведет к притоку арктического воздуха и дальнейшему снижению температуры в ночное время до -6 градусов. Днем температура воздуха не превысит +3...+8 градусов. В отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В сообщении для жителей Новосибирской области также содержится предупреждение о возможном увеличении опасности пожаров из-за снижения температуры в ночное время.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: запрещается использование самодельных отопительных приборов и оставление топящихся печей без присмотра.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.