Заморозки –4 градуса и снегопад ударят в Новосибирской области

МЧС предупреждает новосибирцев о мокром снеге и заморозках уже 29 сентября.

По информации регионального управления МЧС России, в начале текущей недели прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега при незначительном северном ветре. В связи с ожидаемым похолоданием повышается вероятность возникновения возгораний в жилых домах и дачных кооперативах.

По прогнозам, 29 сентября на Новосибирскую область окажет воздействие холодный фронт, сформировавшийся в результате перемещения циклона в районы Красноярского края. Это приведет к притоку арктического воздуха и дальнейшему снижению температуры в ночное время до -6 градусов. Днем температура воздуха не превысит +3...+8 градусов. В отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В сообщении для жителей Новосибирской области также содержится предупреждение о возможном увеличении опасности пожаров из-за снижения температуры в ночное время.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: запрещается использование самодельных отопительных приборов и оставление топящихся печей без присмотра.