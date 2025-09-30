Новосибирск получил паспорт готовности к отопительному сезону

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о получении городом официального паспорта готовности к отопительному периоду.

Как градоначальник написал в своем Telegram-канале, этот документ подтверждает завершение всех необходимых подготовительных работ к зиме.

Паспорт готовности к отопительному сезону является официальным свидетельством того, что коммунальные предприятия города завершили необходимую техническую подготовку. Документ подтверждает, что системы теплоснабжения готовы к бесперебойной работе в зимний период, а используемое теплоэнергетическое оборудование соответствует требованиям безопасности.

Получение паспорта означает, что Новосибирск полностью подготовлен к началу отопительного сезона и обеспечению жителей города теплом в холодный период года.

