82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 21:00
общество

Новосибирск получил паспорт готовности к отопительному сезону

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о получении городом официального паспорта готовности к отопительному периоду.

Как градоначальник написал в своем Telegram-канале, этот документ подтверждает завершение всех необходимых подготовительных работ к зиме.

Паспорт готовности к отопительному сезону является официальным свидетельством того, что коммунальные предприятия города завершили необходимую техническую подготовку. Документ подтверждает, что системы теплоснабжения готовы к бесперебойной работе в зимний период, а используемое теплоэнергетическое оборудование соответствует требованиям безопасности.

Получение паспорта означает, что Новосибирск полностью подготовлен к началу отопительного сезона и обеспечению жителей города теплом в холодный период года.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска переплатили за отопление 1,2 млн рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.