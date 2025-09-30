82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 18:40
общество

Счастливый билет: жительница Кузбасса выиграла в лотерею в Новосибирске и переедет к дочери

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Жительница Кузбасса, находившаяся в гостях у дочери в Новосибирске, приобрела два лотерейных билета на почте и выиграла крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи», женщина долгое время регулярно участвовала в лотереях, и эта семейная традиция наконец принесла значительный результат.

Дочь победительницы отметила, что это первый крупный выигрыш в их семье. По её словам, мама изначально не поверила в победу и предположила, что имеет дело с мошенниками. Только после подробных разъяснений сотрудника клиентского офиса лотереи женщина осознала, что стала обладательницей крупного приза.

Семья уже определилась с планами на выигранные средства. Как рассказала дочь, они давно мечтали перевезти маму в Новосибирск, и теперь эта мечта осуществится — на выигранные деньги будет приобретено жильё для победительницы.

Ранее сообщалось, что новосибирцы выиграли более 600 миллионов рублей в лотереях.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.