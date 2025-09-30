Новосибирцы выиграли более 600 миллионов рублей в лотереях

Об этом во время круглого стола на тему «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций» сообщила руководитель управления по работе со СМИ компании «Спортлото» Нина Маслова.

В центре «Мой бизнес» прошел круглый стол «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций», посвященный благотворительности в Новосибирске.

Одним из спикеров мероприятия стала руководитель управления по работе со СМИ компании «Спортлото» Нина Маслова. Она сообщила, что за первое полугодие 2025 года жители региона выиграли в лотерею 684 миллиона рублей, подчеркнув, что часть налогов с этих выигрышей идут в региональный бюджет.

Кроме того, спикер отметила, что каждый четвёртый новосибирец направляет свой выигрыш на помощь близким и родным.

