сегодня
30 сентября, 18:18
сегодня 16:35
общество

Новосибирцы выиграли более 600 миллионов рублей в лотереях

Фото: СИБ.ФМ
Об этом во время круглого стола на тему «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций» сообщила руководитель управления по работе со СМИ компании «Спортлото» Нина Маслова.

В центре «Мой бизнес» прошел круглый стол «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций», посвященный благотворительности в Новосибирске.

Одним из спикеров мероприятия стала руководитель управления по работе со СМИ компании «Спортлото» Нина Маслова. Она сообщила, что за первое полугодие 2025 года жители региона выиграли в лотерею 684 миллиона рублей, подчеркнув, что часть налогов с этих выигрышей идут в региональный бюджет.

Кроме того, спикер отметила, что каждый четвёртый новосибирец направляет свой выигрыш на помощь близким и родным.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский строитель выиграл миллион рублей в лотерею.

#Новосибирская область #лотерея #выигрыш
Элина Тихая
Журналист

