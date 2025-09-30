82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 12:31
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 12:31
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
сегодня 10:37
общество

12 рейсов не прилетели вовремя в новосибирский аэропорт Толмачёво 30 сентября

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

30 сентября в новосибирском аэропорту Толмачёво наблюдается задержка прибывающих авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, вовремя не прилетят более 10 рейсов из различных городов России и зарубежья.

В список опоздавших рейсов вошли воздушные суда, следующие из Якутска, Талакана, Иркутска, Нижневартовска, Норильска, Антальи, Владивостока, Сочи и других городов.

Наибольшее опоздание – у рейса из Норильска. Его прибытие, первоначально запланированное на 11:05, перенесено на 15:17.

При этом вылеты из аэропорта Толмачёво осуществляются в соответствии с утверждённым расписанием, отменённых рейсов на момент публикации нет. Пассажирам советуют уточнять время вылета и прилёта на табло аэропорта и в системах информирования авиаперевозчиков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.