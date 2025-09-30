Башенный кран рухнул на стройке в Башкирии

Серьезное ЧП произошло на строительной площадке в селе Миловка Уфимского района Башкирии. Во время монтажных работ рухнул башенный кран, в результате чего пострадали пять человек.

Информацию, как пишет МК.ru, подтвердили в региональном управлении МЧС.

В момент падения двое рабочих находились в кабине крана, еще трое — на земле. Все они получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. По предварительным данным, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают экстренные службы и следственные органы, которые устанавливают точные причины и обстоятельства инцидента.