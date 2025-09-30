82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 21:25
проиcшествия

Башенный кран рухнул на стройке в Башкирии

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Серьезное ЧП произошло на строительной площадке в селе Миловка Уфимского района Башкирии. Во время монтажных работ рухнул башенный кран, в результате чего пострадали пять человек.

Информацию, как пишет МК.ru, подтвердили в региональном управлении МЧС.

В момент падения двое рабочих находились в кабине крана, еще трое — на земле. Все они получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. По предварительным данным, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают экстренные службы и следственные органы, которые устанавливают точные причины и обстоятельства инцидента.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.