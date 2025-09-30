82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 21:07
общество

Чехия закрыла свои визовые центры в РФ

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

С 30 сентября визовые центры Чехии на территории России прекратили свою деятельность.

Теперь россиянам, желающим получить шенгенскую визу этой страны, необходимо обращаться напрямую в консульский отдел посольства в Москве. Об этом пишет МК.ru.

Это решение стало частью общего ужесточения визовой политики. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский объявил о введении запрета на въезд в республику для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов, если они не имеют аккредитации в стране. Таким образом, Чехия продолжает сокращать контакты с РФ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.