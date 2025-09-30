Чехия закрыла свои визовые центры в РФ

С 30 сентября визовые центры Чехии на территории России прекратили свою деятельность.

Теперь россиянам, желающим получить шенгенскую визу этой страны, необходимо обращаться напрямую в консульский отдел посольства в Москве. Об этом пишет МК.ru.

Это решение стало частью общего ужесточения визовой политики. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский объявил о введении запрета на въезд в республику для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов, если они не имеют аккредитации в стране. Таким образом, Чехия продолжает сокращать контакты с РФ.