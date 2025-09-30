Домашние питомцы в Новосибирске ищут тепло в первые заморозки

С приходом первых осенних заморозков в Новосибирске домашние животные столкнулись с недостатком тепла в квартирах.

Как сообщает издание «Московский комсомолец в Новосибирске», питомцы стали инстинктивно искать самые теплые места в жилищах, перебираясь с прохладных полов на подоконники над батареями, диваны и утепленные лежанки.

Издание подготовило фоторепортаж, показывающий, как кошки и собаки приспосабливаются к похолоданию. Животные демонстративно выбирают места поближе к источникам тепла, сворачиваются клубком на хозяйских пледах и стараются проводить время в непосредственной близости от работающих отопительных приборов.

Наблюдения показывают, что с понижением температуры до минусовых значений поведение домашних питомцев заметно меняется. Они становятся более домовитыми, меньше времени проводят у окон и балконных дверей, предпочитая обустраиваться в самых теплых уголках квартиры, демонстрируя удивительную способность к адаптации в условиях сибирской осени.