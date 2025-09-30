Экономист назвал пять привычек, ведущих к разорению

Несколько распространенных финансовых привычек могут привести к полному опустошению кошелька, даже если доходы кажутся стабильными.

Как сообщает News.ru, доцент Финансового университета Петр Щербаченко предупреждает, что наибольшую опасность представляют импульсивные покупки в соцсетях и на маркетплейсах.

По словам эксперта, бесцельный онлайн-шопинг от скуки, ежедневные мелкие траты на кофе и спонтанные покупки под влиянием эмоций незаметно съедают значительную часть бюджета. Ситуацию усугубляет отсутствие четкого финансового плана и списка покупок, что ведет к хаотичным тратам.

Еще одной серьезной угрозой Щербаченко назвал автоматические списания за подписки и пробные периоды, о которых люди часто забывают. Эти автоплатежи он охарактеризовал как «тихих пожирателей» бюджета.