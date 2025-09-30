Эксперт назвал главное условие для жизни до 120 лет

Современная медицина открывает перспективы для значительного увеличения продолжительности жизни, однако ключевой вопрос заключается не в том, сколько жить, а как.

Этот важнейший аспект долголетия, как пишет МК.ru, подчеркнул профессор РАН Кирилл Зыков, заведующий кафедрой Российского университета медицины.

По словам эксперта, сама по себе цифра в паспорте не является самоцелью. «Дожить до ста лет на аппарате ИВЛ — это точно не тот идеал, к которому стремятся люди», — отметил Зыков, подчеркнув, что для человека важна именно полноценная, активная жизнь, а не просто существование.

При этом профессор подтвердил, что разговоры о достижении 110–120-летнего рубежа — это не фантастика. Человеческий организм обладает огромным ресурсом, и биологические предпосылки для такого долголетия существуют. Но реализовать этот потенциал можно лишь при сохранении здоровья.

В качестве примера он привел знаменитую француженку Жанну Кальман, прожившую 122 года. Ее случай уникален тем, что она вела далеко не образцовый здоровый образ жизни и, по слухам, бросила курить лишь в 110 лет. Однако, как уточнил Зыков, этот феномен не следует воспринимать как оправдание вредных привычек, а скорее как исключение, подтверждающее правило. Таким образом, главный секрет долголетия заключается не только в соблюдении ЗОЖ, но и в сохранении высокого качества жизни на протяжении всех этих лет.