Эксперт Сергей Лацких честно рассказал о топливном кризисе на новосибирских АЗС

Рынок топлива и бензина в последнее время, даже с точки зрения рядового покупателя, штормит. Что на нем происходит, какие наблюдаются тенденции? Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких рассказал «Сиб фм» о том каким будет октябрь и что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Октябрь будет непростым

Тенденции, которые видны на текущий момент были видны еще в июле. Октябрь месяц, наверное, будет наиболее тяжелым. Даже действий регулятора будет недостаточно, потому что ограничение экспорта только частично решит проблему, связанную с насыщением внутреннего рынка нефтепродуктов. Из объективных факторов — это атака БПЛА на заводы европейской части страны. Пострадали несколько заводов южной части страны и Поволжье. Поэтому они встали на ремонт на достаточно продолжительное время, что, конечно, негативным образом повлияло на ситуацию в отрасли.

Плюс, идет уборочная кампания в южных регионах страны, и заводы, которые были ориентированы на сельхозпроизводителей, вошли в число пострадавших. А это перераспределение продукта и, соответственно, дефицит.

На протяжении ряда лет наиболее остро кризисные моменты в отрасли наблюдаются последние 3 года. 2023 год был ознаменован ростом мировых цен, низким курсом рубля по отношению к основным валютам и высокими экспортными ценами. На рынке было много компаний, желающих отправить нефтепродукты за рубеж. Они покупали продукт на внутреннем рынке, тем самым разгоняли биржевые цены и подогревали искусственный спрос. Также стояли вопросы по выплате демпфера, которые решились только в октябре 2023 года.

В прошлом году системные отраслевые проблемы стояли менее остро и поэтому он прошел с относительно меньшими потерями для отрасли.

Ситуация текущего года обусловлена нехваткой нефтепродуктов, в связи с чем наблюдаются перебои с топливом в нескольких регионах страны, наиболее остро эта проблема стоит на Дальнем востоке. Наш регион находится еще в комфортном состоянии по сравнению с регионами, которые указывали СМИ.

Октябрь будет с точки зрения поставки нефтепродуктов и ценообразования очень непростым на всей территории России как в опте так и в розничном сегменте.

Какова новая реальность последних недель?

Перекос наблюдается на протяжении многих лет, особенно последних трех. Он стал приобретать устойчивые рамки, когда оптовые цены стали выше розничных, и это ненормально. И вертикально интегрированные нефтяные компании, имеющие свои запасы в рамках договоренности с регулятором, пытаются держать цены согласно инфляции, хотя это тоже является убыточным форматом.

На протяжении ряда лет независимые нефтетрейдеры терпят убытки, которые традиционно формируются в определенные периоды года. Эта проблема остро наступает с середины лета и в осенний период. Убытки независимых нефтетрейдеров за эти периоды составляют многие десятки миллионов рублей. Несетевым заправкам, которые не имеют достаточного товарного запаса и финансового ресурса, функционировать в настоящих условиях крайне сложно. Они несут убытки на протяжении нескольких месяцев, потому что реализация каждого литра топлива идет с минусовым балансом.

Вопрос о маржинальности операторов розничного рынка нефтепродуктов стоит уже давно, и в адрес регулятора были сделаны неоднократные обращения. Бесперебойное обеспечение топливом является важным вопросом. Члены Ассоциации независимых нефтетрейдеров берут на себя бремя убытков при реализации нефтепродуктов, понимая какую социальную значимость имеет топливная отрасль для других сфер. Мы думаем о своих клиентах и жителях области, поэтому максимально стараемся нивелировать эту проблему.

Ситуация может выправиться только тогда, когда на предприятиях нефтеперерабатывающей сферы (НПЗ) закончится вынужденный и плановый ремонт. Это один из основных моментов.

Одним из выходов в преодолении дефицита в кризисные моменты необходимо решение регулятора об увеличении поставки нефтепродукта нефтяными кампаниями на биржу для внутреннего рынка более на 5-7% чем 2% существующих. Чтобы объемы нефтепродуктов могли компенсировать появляющийся дефицит в связи с различными перебоями в отрасли.

Одним из вариантов для решения острых кризисных ситуаций нефтепродуктов на внутреннем рынке, является привлечение ряда предприятий отрасли НПЗ, ориентированных на внутренний рынок. Для этого необходимо регулятору выработать госпрограмму, в которой для ряда производителей будут предусмотрены преференции, что поможет удовлетворить внутренний спрос на нефтепродукты.