сегодня 21:20
общество

Генерал Картаполов раскрыл причины рекордного призыва

Осенний призыв в российскую армию станет самым масштабным за последние девять лет — в войска отправятся 135 тысяч новобранцев.

Глава оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Картаполов, назвал МК.ru две основные причины такого увеличения.

Во-первых, по его словам, это компенсация недобора весенней призывной кампании. Во-вторых, что более важно, это часть планового наращивания численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Генерал напрямую связал это с необходимостью комплектования новых воинских частей, создаваемых в Ленинградском военном округе для усиления границы с Финляндией.

Картаполов особо подчеркнул, что увеличение числа призывников является объективным процессом, связанным с новыми геополитическими угрозами, и не имеет прямого отношения к проведению специальной военной операции.

Валерия Ким
Журналист

