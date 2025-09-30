Гидрометцентр представил прогноз погоды на отопительный сезон для Новосибирской области

Синоптики Гидрометцентра России опубликовали вероятностный прогноз температурного режима на предстоящий отопительный период с октября 2025 года по март 2026 года для Новосибирской области.

Согласно данным ведомства, жителей региона ожидает неоднородный температурный режим в течение зимы.

В октябре текущего года в области прогнозируется температура около климатической нормы или незначительно ниже. Ноябрь обещает быть относительно теплым — среднемесячная температура ожидается выше нормы более чем на один градус. Декабрь, по прогнозам, окажется холоднее, чем в прошлом году.

Январь 2026 года, согласно прогнозу, должен соответствовать средним многолетним значениям. Февраль может принести потепление в западной части Сибирского федерального округа, хотя для Новосибирской области аномальных температур не ожидается. Завершающий месяц отопительного сезона — март — вероятно, будет теплым.

Специалисты подчеркивают, что представленный прогноз является вероятностным и указывает на наиболее вероятный сценарий развития погодных условий. Долгосрочные прогнозы всегда содержат определенную степень неопределенности, что связано со сложностью атмосферных процессов.

Прогноз позволяет жителям и организациям Новосибирской области заблаговременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону, учитывая возможные температурные колебания в разные месяцы зимы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил, какая будет погода в случае глобального потепления.