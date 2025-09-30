Горячий кофе в магазинах набирает популярность

В России покупатели стали чаще приобретать горячий кофе в магазинах у дома.

Одним из лидеров рынка по итогам второго квартала 2025 года стала торговая сеть «Пятёрочка». Об этом сообщают аналитики исследовательского холдинга «Ромир». Менее востребованными оказались «Вкусно и точка», «Газпромнефть», Stars Coffee и Burger King.

«Мы понимаем, как важно покупателям получать всё необходимое в одном месте, поэтому с 2021 года активно развиваем кофе-корнеры, готовую еду и собственную выпечку. Каждый визит в магазин мы стараемся сделать удобным и комфортным: можно быстро взять горячий напиток по пути или оформить заказ на дом. Для тех, кто ценит выгоду, мы предлагаем комбо-наборы — возможность собрать полноценный обед или быстрый перекус по привлекательной цене. Постоянно совершенствуя сервис и расширяя ассортимент сети, мы стремимся быть рядом с клиентами в любой ситуации», — отмечает директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Андрей Егоров.

При этом рост спроса на горячий кофе начиная с 2023 года (3,2 %), а в 2025 этот показатель уже 5,7 %. С января по август 2025 года покупатели сети приобрели почти 100 миллионов чашек свежесваренного кофе.

Наиболее популярными напитками стали американо (35 млн чашек), капучино (29 млн) и латте (28 млн).

Региональные предпочтения отличаются разнообразием: жители Поволжья и Дальнего Востока чаще выбирают латте, в восточных регионах лидирует капучино, а в Центральной России, на Северо-Западе и Юге предпочтение отдается американо, объёмом 230 мл.

На текущий момент горячий кофе доступен в 18 тысячах магазинов сети, а более 19,5 тысяч точек оборудованы пекарнями. Ключевыми преимуществами супермаркетов являются доступная цена, стандартизированное качество напитков и скорость приготовления — менее одной минуты благодаря использованию профессионального оборудования.