Истязавшего жену и сына пять лет новосибирца оставили в СИЗО

Новосибирский областной суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в многолетнем истязании жены и сына. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Рассмотрев апелляционную жалобу защиты, суд подтвердил обоснованность ранее избранной меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье об истязании – п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Следствие считает, что обвиняемый с 2020 по 2025 год систематически причинял физические страдания своей супруге и несовершеннолетнему ребёнку.

Заельцовский районный суд арестовал обвиняемого до 8 ноября 2025 года. Его адвокат настаивал на отмене ареста и избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Однако Новосибирский облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Напомним, что расследование уголовного дела об истязании над женщиной и ребёнком контролирует прокуратура Заельцовского района Новосибирска.