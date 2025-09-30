82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 12:31
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 12:31
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
сегодня 09:38
общество

Истязавшего жену и сына пять лет новосибирца оставили в СИЗО

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский областной суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в многолетнем истязании жены и сына. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Рассмотрев апелляционную жалобу защиты, суд подтвердил обоснованность ранее избранной меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье об истязании – п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Следствие считает, что обвиняемый с 2020 по 2025 год систематически причинял физические страдания своей супруге и несовершеннолетнему ребёнку.

Заельцовский районный суд арестовал обвиняемого до 8 ноября 2025 года. Его адвокат настаивал на отмене ареста и избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Однако Новосибирский облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Напомним, что расследование уголовного дела об истязании над женщиной и ребёнком контролирует прокуратура Заельцовского района Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.