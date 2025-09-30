Молодёжь в Новосибирске поддержат кэшбэком до 100 процентов

В рамках федеральной партнерской программы в России запустили программу по поддержке молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет. Она была представлена на Слете Всемирного фестиваля молодежи и призвана вдохновить молодых бизнесменов на начало и развитие их дел. Запуском проекта совместно занимаются портал «Авито» и «Росмолодёжь».

Программа предлагает специальные условия для двух основных категорий пользователей платформы: продавцов товаров и исполнителей на интернет платформе. Участники смогут вернуть до 100 % от суммы, потраченной на продвижение, в виде бонусов. Например, если участник пополнит свой кошелек на 5 000 рублей, он получит дополнительные 5 000 рублей в виде бонусов, удваивая свой рекламный бюджет до 10 000 рублей.

«С Росмолодёжью нас объединяет общий подход к поддержке инициативных молодых людей, которые мыслят общественными интересами. Мы готовы предоставлять индивидуальные консультации для развития бизнеса, учитывая возможности технологической платформы. В настоящее время с нами работают более 400 тысяч молодых бизнесменов по всей России», – отметил Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями Авито.

«В России более трех миллионов молодых людей в возрасте до 25 лет уже выбрали путь предпринимательства. Наша задача — поддерживать молодых предпринимателей на каждом этапе, от первых шагов до масштабирования. Совместная программа Росмолодёжи и Авито предоставит доступ к сервисам крупнейшей онлайн-площадки, инструментам продвижения и новым возможностям для развития. Это также поможет расширить клиентскую базу и укрепиться на рынке, внося вклад в экономику страны», – добавил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.