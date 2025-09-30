Напавшие на военнослужащего в Новосибирске получили условные сроки

Двух мужчин, избивших военнослужащего в Новосибирске, приговорили к двум с половиной годам условно каждого. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент произошел, когда прапорщик Новосибирского военного института обратил внимание на автомобиль Haval без номерных знаков, который двигался на высокой скорости и совершал опасные маневры. Военнослужащий проследовал за автомобилем во двор, где водители заметили его и начали угрожать ему пистолетом.

Позже, когда они попытались скрыться, прапорщик нагнал их и заблокировал проезд. Это спровоцировало конфликт: один ударил военнослужащего по лицу, а второй – стал бить потерпевшего черенком метлы. Также удары ногой нанёс третий, неустановленный следствием человек.

Октябрьский районный суд признал мужчин виновными и приговорил каждого к 2 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком в два года.

Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен частично. С одного из виновных взыскано 40 000 рублей, со второго – 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор ещё не вступил в законную силу.

