Новобранцев обучат управлению дронами и тактической медицине

Минобороны РФ озвучило планы по подготовке новобранцев осеннего призыва. По словам замначальника Генштаба Евгения Бурдинского, не менее трети из 135 тысяч призывников, а это более 40 тысяч человек, пройдут обучение в учебных центрах по современным военно-учетным специальностям.

Акцент будет сделан на освоении востребованных в современных условиях навыков. Об этом пишет МК.ru. Новобранцев обучат эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), основам тактической медицины, ремонту техники и работе с дорожно-строительными машинами. Также подготовку пройдут будущие кинологи, водолазы и стрелки-парашютисты.

Первые отправки призывников к местам прохождения службы стартуют 15 октября. Подготовка в учебных частях позволит обеспечить армию квалифицированными специалистами.